В России провели операцию сломавшему позвоночник во время приступа эпилепсии подростку

В России спасли подростка, сломавшего позвоночник во время приступа эпилепсии

В России хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) спасли 15-летнего подростка, сломавшего позвоночник во время приступа эпилепсии — ему провели операцию, пишет «Газета.Ru».

Как сообщили изданию в медучреждении, хирургам удалось предотвратить утрату двигательных функций конечностей у ребенка, который с рождения страдал от фармакорезистентной формы эпилепсии. Мальчик принимал лекарства по назначениям врачей, но, со слов родителей, они мало помогали. В частности, они обращались в зарубежные клиники Германии, Японии и Испании.

Как рассказали родители, в начале 2024 года состояние подростка ухудшилось — в спине и ногах появились усиливающиеся боли, выраженная слабость, около 10 раз в сутки у него возникали судорожные приступы, которые буквально «сгибали его пополам». Во время одного из таких приступов ребенка в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ — судороги не прекращались, а между приступами он даже не приходил в сознание.

Врачам удалось вывести пациента из эпилептического статуса и полностью купировать тяжелые судороги, что позволило хирургам провести стабилизирующую операцию на позвоночнике, на котором зафиксировали множественные переломы.

По словам хирурга-вертебролога Андрея Пантелеева, переломы могло вызвать только мощное мышечное сокращение в ходе судорожного приступа — редко встречающееся в медицине явление. «А настолько тяжелые переломы в нескольких отделах позвоночника ранее не были описаны», — заключил он.

Хирурги установили в тела позвонков ребенка специальные винты, после чего соединили их стержнями. Всего было установлено две металлоконструкции — протяженностью в семь позвонков грудного отдела и в три позвонка поясничного. Затем врачи уложили их костным аутотрансплантатом, чтобы обеспечить максимальную стабильность в дальнейшем, рассказали в РДКБ. Со слов медиков, сейчас ребенок активен и может самостоятельно ходить.

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