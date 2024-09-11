В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотников

В России выпустили первое школьное пособие для изучения БПЛА

В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение».

Учебное пособие рассчитано на учеников восьмых и девятых классов. Изучать дроны планируется на уроках труда, которые вернулись в школьные расписания в этом учебном году.

В программу изучения войдут, в частности, главы о классификации и устройстве БПЛА и об основах пилотирования.

1 сентября вступил в силу запрет школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. При рассмотрении инициативы на этапе законопроекта депутаты Госдумы выразили мнение, что такие меры помогут повысить авторитет педагогов.