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12:04, 11 сентября 2024Россия

В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотников

В России выпустили первое школьное пособие для изучения БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение».

Учебное пособие рассчитано на учеников восьмых и девятых классов. Изучать дроны планируется на уроках труда, которые вернулись в школьные расписания в этом учебном году.

В программу изучения войдут, в частности, главы о классификации и устройстве БПЛА и об основах пилотирования.

1 сентября вступил в силу запрет школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. При рассмотрении инициативы на этапе законопроекта депутаты Госдумы выразили мнение, что такие меры помогут повысить авторитет педагогов.

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      Алан Босиков
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