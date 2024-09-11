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13:11, 11 сентября 2024Мир

В Турции раскрыли особое требование Путина для официального визита в страну

MEE: Путин согласен на визит в Турцию лишь при сопровождении истребителей ВКС РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин будет согласен на официальный визит в Турцию лишь при сопровождении истребителей охранения российских Воздушно-космических сил (ВКС), из-за отсутствия прогресса по этому вопросу поездка постоянно откладывается. Об особом требовании Путина к турецким властям со ссылкой на источники сообщает издание Middle East Eye (MEE).

Выполнение требования российского лидера связано с тем, чтобы Анкара дала российским истребителям доступ в турецкое воздушное пространство, но «из-за отсутствия отдельного протокола этот вопрос лишь затягивается». Согласно данным источника, Турция предложила компромиссный вариант, при котором самолет Путина встретят и сопроводят турецкие истребители.

Также сообщается, что в ходе последних контактов российские и турецкие представители согласовали возможный визит на начало октября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Турцию ожидают в обеих столицах. В Кремле также выразили надежду, что визит состоится сразу по завершении его подготовки, которая, как отметил Песков, ведется давно.

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      Виктория Кондратьева
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