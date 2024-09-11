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08:34, 11 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ подтвердили использование дронов с расплавленным металлом

60-я бригада ВСУ подтвердила NBC использование дронов с расплавленным металлом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с расплавленным металлом против подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Об этом передает NBC News со ссылкой на 60-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Представитель бригады подтвердил в интервью телеканалу зафиксированный на видео факт использования беспилотников. Также об использовании таких дронов заявил 108-й отдельный горно-штурмовой батальон ВСУ. При этом министерство обороны Украины отказалось комментировать применение подобных БПЛА.

Как отмечается, применение беспилотников показывает ожесточенный характер боев на Украине. Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми подчеркнул, что речь предположительно идет об использовании термитной смеси.

Ранее украинский военнослужащий Альберт Григорович заявил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ. Хлорпикрин — запрещенное боевое отравляющее вещество, при контакте с которым у человека развивается отравление.

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      Алевтина Запольская
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