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20:04, 11 сентября 2024Наука и техника

В Южной Корее захотели радикально снизить стоимость ракетного запуска

В Южной Корее снизят стоимость ракетного запуска до 1000 долларов за килограмм

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

В Южной Корее захотели к середине 2030-х годов снизить стоимость выведения полезного груза на низкую околоземную орбиту до менее 1000 долларов за килограмм. Об этом сообщает SpaceNews.

Планы по радикальному снижению стоимости ракетного запуска появились у Корейского аэрокосмического агентства на фоне доминирования американской компании SpaceX на мировом рынке коммерческих стартов. Осуществить их Сеул планирует при помощи разрабатываемой в настоящее время Южной Кореей многоразовой ракеты грузоподъемностью до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту.

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«Мы собираемся сделать аэрокосмическую промышленность одной из основных отраслей Южной Кореи, которая к 2045 году будет претендовать на долю мирового рынка в 10 процентов», — заявил глава Корейского аэрокосмического агентства Юн Ен Бин.

В январе агентство Yonhap сообщило, что Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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      Иван Потапов
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