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22:24, 11 сентября 2024Россия

Володин рассказал о предпочтениях депутатов в отпуске

Володин: в этом году депутаты не ездили «на острова», идет СВО
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В этом году летом никто из депутатов не ездил «на острова», все понимают, что идет специальная военная операция (СВО). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает телеканал «Россия 24».

«Что касается отпусков, их длительности, не нужны они такие депутатам», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что те, кто собираются избираться, работают в регионах, «несмотря на то, что отпуск». Он напомнил, что на сегодняшний день принят закон, в соответствии с которым выезд за границу теперь согласовывается.

Также Володин рассказал, что все депутаты понимают — идет специальная военная операция.

В июле лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что во время отпуска отправится на пасеку в Орловскую область, где будет заниматься партийными делами.

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      Юлия Мискевич
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