Врач раскрыла способ защититься от опасной плесени

Терапевт Рахматуллина: домашняя плесень может привести к инфекциям

Споры плесени легко распространяются в воздухе и могут проникать в дыхательные пути, предупредила кардиолог, терапевт Альбина Рахматуллина. Способ защититься от опасности она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы избежать появления плесени, врач рекомендовала проветривать помещения: обеспечить хорошую вентиляцию, особенно в ванной комнате и на кухне, использовать вытяжки и держать окна открытыми, когда это возможно. Кроме того, нужно своевременно устранять протечки, поддерживать уровень влажности в доме ниже 60 процентов и регулярно убирать пыль, особенно в углах и за мебелью.

Рахматуллина добавила, что у многих людей плесень вызывает аллергию, выражающуюся в чиханье, заложенности носа, зуде в глазах. У людей с астмой контакт с плесенью может обострить приступы и ухудшить общее состояние, предупредила доктор. В некоторых случаях, плесень может привести к инфекциям дыхательных путей, отметила она.

«Некоторые виды плесени, например черная плесень (Stachybotrys), выделяют микотоксины — вещества, которые могут вызывать более серьезные проблемы со здоровьем, включая хронические заболевания дыхательной системы», — подчеркнула врач.

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