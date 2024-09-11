Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 11 сентября 2024Забота о себе

Врач раскрыла способ защититься от опасной плесени

Терапевт Рахматуллина: домашняя плесень может привести к инфекциям

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Споры плесени легко распространяются в воздухе и могут проникать в дыхательные пути, предупредила кардиолог, терапевт Альбина Рахматуллина. Способ защититься от опасности она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы избежать появления плесени, врач рекомендовала проветривать помещения: обеспечить хорошую вентиляцию, особенно в ванной комнате и на кухне, использовать вытяжки и держать окна открытыми, когда это возможно. Кроме того, нужно своевременно устранять протечки, поддерживать уровень влажности в доме ниже 60 процентов и регулярно убирать пыль, особенно в углах и за мебелью.

Рахматуллина добавила, что у многих людей плесень вызывает аллергию, выражающуюся в чиханье, заложенности носа, зуде в глазах. У людей с астмой контакт с плесенью может обострить приступы и ухудшить общее состояние, предупредила доктор. В некоторых случаях, плесень может привести к инфекциям дыхательных путей, отметила она.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

«Некоторые виды плесени, например черная плесень (Stachybotrys), выделяют микотоксины — вещества, которые могут вызывать более серьезные проблемы со здоровьем, включая хронические заболевания дыхательной системы», — подчеркнула врач.

Ранее терапевт Карен Радж назвал шелуху семян подорожника эффективным средством для улучшения работы кишечника. По его мнению, это растительное вещество обладает уникальными полезными свойствами.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

      Автомобили Ford научились подслушивать водителей

      Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

      Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

      В посольстве Сирии заявили о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

      Подозреваемый в расправе над экс-замначальника российского танкового училища арестован

      Германия заверила Трампа в нежелании есть кошек и собак

      Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

      Ограничения в работе двух российских аэропортов сняли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше