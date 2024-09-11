«Все, кто не захотел сдаваться, были убиты». Взятые в плен бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников

Взятые в плен под Курском солдаты ВСУ поблагодарили ВДВ РФ за спасение

Российские десантники взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а те в ответ поблагодарили их за спасение. Видеозапись с обращением украинских военнослужащих опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На ролике, снятом российским военным, солдаты ВСУ хором говорят: «Спасибо 51-му полку, 1-й штурмовой роте за сохраненные жизни. Все, кто не захотел сдаваться, были убиты. Слава ВДВ, слава России!» При этом автор видео подсказывает украинским бойцам, кого нужно благодарить.

Уточняется, что украинцы были взяты в плен во время контрнаступления Вооруженных сил (ВС) России 10 сентября при операции в селе Снагость Кореневского района.

Ранее российские десантники штурмовали Снагость

В среду, 11 сентября, в сети появилось видео штурма села Снагость российскими десантниками. На записи видно, как колонна бронетехники движется по дороге, выезжает на поле, а затем врывается в населенный пункт. Возглавляли атаку танк и боевая машина десанта (БМД) с антидроновыми козырьками.

Штурм российского села, захваченного ВСУ, проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Telegram-канал «Военный осведомитель» утверждал, что противник не сумел выстроить там оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

Российская армия начала масштабное контрнаступление в Курской области

Ранее, 10 сентября, стало известно о масштабном контрнаступлении Российской армии в Курской области. Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ВС РФ зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда солдат ВСУ. Кроме того, российские военные наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

По данным «Военкоров Русской весны», в операции участвуют Тульская 106-я дивизия ВДВ, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымские десантники. За несколько часов мощной поддержки артиллерии, авиации и ударных дронов ВСУ были выбиты почти из десятка поселков, пишет канал.