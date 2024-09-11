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14:58, 11 сентября 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выхода новых часов Apple

Мин-Чи Ко: Apple представит Apple Watch Ultra 3 и SE 3 в 2025 году

Кадр: Demon's Tech / YouTube

Компания Apple отложила выпуск новых умных часов на год. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По словам специалиста, в компании не стали выпускать новые смарт-часы серии Ultra и SE, так как отложили их выход до 2025 года. Ко напомнил, что предсказал эту задержку еще осенью 2023 года. При этом автор не стал раскрывать причины, по которым Apple сдвинула сроки выхода устройств.

Мин-Чи Ко полагает, что Apple представит третье поколение защищенных часов Apple Watch Ultra и третье поколение дешевых часов Apple Watch SE в 2025 году. Обычно компания анонсирует новые часы в сентябре: вероятно, релиз носимых гаджетов состоится только через год.

При этом журналисты издания 9to5Mac напомнили, что весной 2025 года Apple должна представить новое поколение недорогого смартфона iPhone SE. Авторы медиа предположили, что компания может анонсировать часы SE 3 в один день с телефоном.

9 сентября Apple представила iPhone 16, Watch Series 10 и другие устройства. Так, часы Watch 10 получили увеличенный дисплей, чип S10, обновленный аккумулятор, титановый или алюминиевый корпус на выбор.

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      Андрей Ставицкий
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