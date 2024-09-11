Захарова высказалась о мирном плане Шольца по Украине

Захарова: Германия не передавала России детали мирного плана Шольца по Украине

Германия не передавала России детали мирного плана канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего (...) Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников, никаких обращений, материалов, информации не поступало», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что подобные сообщения о мирном плане являются лишь слухами. Она напомнила, что Россия никогда не отказывалась от возможности переговоров и открыта к ним.

Ранее итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщала, что Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. При этом издание отмечает, что политик хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.