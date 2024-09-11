Запасы нефти в США выросли

EIA: коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 833 тысячи баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 833 тысячи баррелей и к 6 сентября достигли отметки 419,14 миллиона. Об этом сообщается в еженедельном докладе аналитиков Управления энергетической информации Соединенных Штатов (EIA).

Несмотря на прирост запасов по итогам первой рабочей недели сентября, суммарные резервы коммерческого сырья в Соединенных Штатах оказались на четыре процента ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года, уточнили в организации.

За отчетный период заметно выросли и коммерческие запасы бензина. Так, по состоянию на 6 сентября их объемы оценивались в 221,55 миллиона баррелей (плюс 2,31 миллиона). В свою очередь, запасы дистиллятов в стране за это время выросли на 2,31 миллиона баррелей, до 125,02 миллиона, резюмировали эксперты.

До этого коммерческие запасы нефти в США сократились максимальными с конца июня темпами, упав на 6,873 миллиона баррелей. До начала сентября отрицательная динамика по резервам сырья в США фиксировалась по итогам девятой недели из последних десяти. Таким образом, достигнутый на старте осени результат прервал затяжную тенденцию сокращения коммерческих запасов нефти в стране.