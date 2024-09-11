Жена Стрелкова рассказала об обращении мужа к представителям Минобороны

Жена Стрелкова Регинская: мужу дважды отказали в отправке в зону СВО

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) обращался к представителям Министерства обороны (МО) России из исправительной колонии ради отправки в зону специальной военной операции (СВО), но ему дважды отказали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила жена бывшего главы МО ДНР Мирослава Регинская.

Как рассказала Регинская, эту информацию ей в письме передал сам муж. По ее словам, он написал ей из колонии и лично попросил опровергнуть сообщения о якобы полученном разрешении отправиться в зону СВО.

«Сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой "полковники нам не нужны"», — цитирует Регинская слова супруга об обращении к сотрудникам Минобороны. Также она привела отрывок из письма Стрелкова стороннику, в котором ее муж сообщает, что «представитель военкомата старательно обходит» его.

О якобы решенной отправке Стрелкова в зону СВО ранее сообщал Telegram-канал Shot. Издание утверждало, что адвокатам бывшего главы Минобороны ДНР удалось договориться о его отправке на фронт. В январе 2024 года Стрелков был осужден на четыре года за призывы к экстремистской деятельности.