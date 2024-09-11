Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 11 сентября 2024Россия

Жена Стрелкова рассказала об обращении мужа к представителям Минобороны

Жена Стрелкова Регинская: мужу дважды отказали в отправке в зону СВО

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) обращался к представителям Министерства обороны (МО) России из исправительной колонии ради отправки в зону специальной военной операции (СВО), но ему дважды отказали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила жена бывшего главы МО ДНР Мирослава Регинская.

Как рассказала Регинская, эту информацию ей в письме передал сам муж. По ее словам, он написал ей из колонии и лично попросил опровергнуть сообщения о якобы полученном разрешении отправиться в зону СВО.

«Сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой "полковники нам не нужны"», — цитирует Регинская слова супруга об обращении к сотрудникам Минобороны. Также она привела отрывок из письма Стрелкова стороннику, в котором ее муж сообщает, что «представитель военкомата старательно обходит» его.

Материалы по теме:
Маньяк, депутаты и опальный священник. Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
Маньяк, депутаты и опальный священник.Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
2 августа 2024
«Запомни меня таким, какой я есть» Как гражданские жены ищут любимых, пропавших без вести на СВО
«Запомни меня таким, какой я есть»Как гражданские жены ищут любимых, пропавших без вести на СВО
22 мая 2024

О якобы решенной отправке Стрелкова в зону СВО ранее сообщал Telegram-канал Shot. Издание утверждало, что адвокатам бывшего главы Минобороны ДНР удалось договориться о его отправке на фронт. В январе 2024 года Стрелков был осужден на четыре года за призывы к экстремистской деятельности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

      Около российской газораспределительной станции нашли воронку после сообщений об атаке ВСУ

      Задержание росгвардейцами хулигана с ножом в магазине попало на видео

      Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

      В Эстонии захотели сокрушить предполагаемого противника

      Корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной орбиты

      Жена Стрелкова рассказала об обращении мужа к представителям Минобороны

      Раскрыта сумма ущерба от поджога вертолета российскими подростками

      Премьер-министры Украины и Латвии обсудили сотрудничество между оборонными компаниями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше