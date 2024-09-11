Жилой дом частично обрушился в столице российского региона

Мэр Перми Соснин: жилой дом обрушился на площади в 36 квадратных метров

Жилой дом частично обрушился в столице Пермского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

По словам главы города, обрушение произошло на площади в 36 квадратных метров. «Произошло обрушение помещений подвала и первого этажа (...) Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — рассказал чиновник об инциденте в столице российского региона.

Соснин добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, в конце августа, сообщалось, что в жилом доме в Пермском крае из-за взрыва газа были полностью разрушены три квартиры.