Жилой дом частично обрушился в столице российского региона

Жилой дом частично обрушился в столице Пермского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
По словам главы города, обрушение произошло на площади в 36 квадратных метров. «Произошло обрушение помещений подвала и первого этажа (...) Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — рассказал чиновник об инциденте в столице российского региона.
Соснин добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее, в конце августа, сообщалось, что в жилом доме в Пермском крае из-за взрыва газа были полностью разрушены три квартиры.