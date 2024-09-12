Алаудинов сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» продвинулся и закрепился в Курской области

Спецназ «Ахмат» за минувшие сутки продвинулся и закрепился в Курской области. Об этом сообщил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении.

На суджанском направлении «Ахмату» удалось уничтожить артиллерийскую установку ВСУ, бронемашину и несколько пикапов. Также был ликвидирован расчет дрона «Баба-Яга». «Я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах», — заявил Алаудинов.

Вечером 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов, однако их названия не привел.

