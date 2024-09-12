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15:35, 12 сентября 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России резко снизились

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ опустилась до минимума с начала июля

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В последние дни цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко снижаются. В частности, стоимость Аи-95 опустилась до 66 527 рублей за тонну, что стало минимумом с 3 июля, свидетельствуют данные площадки.

Аи-92 подешевел на 0,76 процента за сутки, до 59 030 рубля за тонну. С конца прошлой недели тонна Аи-95 потеряла в цене более семи тысяч рублей, а Аи-92 — почти 3,5 тысячи.

Перед этим биржевые цены на нефть росли несколько недель подряд, причем Аи-92 неоднократно обновлял максимумы с начала года. Из-за закрытой официальной статистики по производству нефтепродуктов причины такой динамики остаются неизвестны.

Ранее сообщалось, что в период с 2 по 9 сентября убытки на АЗС в среднем по России, без учета Дальнего Востока, при продаже бензина Аи-95 достигли 1,57 рубля за литр. Однако продажи Аи-92 и дизельного топлива пока остаются в плюсе в отличие от ситуации сентября прошлого года, когда заправки работали в минус по всем видам горючего.

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      Платон Щукин
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