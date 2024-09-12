Блогер Блиновская проигнорировала вопросы о задержании мужа Алексея

Блогер Елена Блиновская проигнорировала вопросы о задержании мужа Алексея. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Журналисты спросили Блиновскую об этом перед новым заседанием по ее делу о неуплате налогов.

Этот момент попал на видео, которым делится канал. На кадрах видно, как блогер идет по коридору к залу суда с тетрадями, ручкой и влажными салфетками. Репортеры задают ей вопросы о муже, однако она идет молча, не отвечая на них и лишь улыбаясь.

О задержании предпринимателя на южнодонецком направлении специальной военной операции сообщалось ранее. Отмечалось, что это произошло из-за неявки к следователю. Информацию опровергал бывший адвокат Эльман Пашаев.