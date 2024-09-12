В Великобритании бывший ученик сделал предложение учительнице физкультуры

В Великобритании мужчина вступил в романтические отношения с женщиной, которая была его учительницей физкультуры в старшей школе. Об их женитьбе и совместной жизни пишет New York Post.

Скотт Дэвис впервые встретился с Хеленой Бут, которая старше его на восемь лет, в 2009 году в стенах школы. Спустя 13 лет они столкнулись вновь из-за профессиональных интересов. Тогда мужчина готовился стать преподавателем в начальной школе и решил задать Бут несколько вопросов о педагогике. Они начали дружить, а потом влюбились в друг друга. «В то время никто из нас не находился в активном поиске партнера, и все как-то само собой встало на свои места», — отметил мужчина.

В августе 2024 года бывший ученик сделал Бут предложение, и она согласилась стать его женой. «Я никогда бы не подумал, что женюсь на бывшей учительнице, но мы очень счастливы вместе», — признался мужчина. Как рассказывает Дэвис, некоторые его друзья, учившиеся в той же школе, что и он, продолжают обращаться к Бут на «вы». Он добавил, что небольшие трудности, связанные с субординацией, возникают и у него. Многие из друзей Бут были школьными учителями Дэвиса.

Тем не менее, как подчеркивают жених и невеста, подобные моменты их не беспокоят, а скорее веселят. Сейчас они живут вместе, готовятся к свадьбе и оба работают в образовательной сфере. Дэвис, как и хотел, стал преподавать в начальной школе, а Бут получила должность координатора по специальным образовательным потребностям.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выпускница школы вышла замуж за учителя, который старше ее на 21 год. Девушка рассказала, что родители восприняли ее нового избранника спокойно, поскольку тоже имеют значительную разницу в возрасте — 15 лет.