Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Познер высказался о смерти Сванидзе

Телеведущий Познер назвал Николая Сванидзе человеком с принципами

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Известный советский и российский журналист Владимир Познер назвал своего коллегу Николая Сванидзе человеком с принципами. О смерти журналиста телеведущий высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это был принципиальный человек, который не прогибался ни при каких властях и всегда держался своих принципов. Это я могу сказать абсолютно твердо», — сообщил Познер.

Телеведущий отметил, что мало общался со Сванидзе, поскольку они работали на разных каналах и никогда не делали ничего совместного.

«Иногда мы встречались в Академии российского телевидения, а так очень мало. Последние годы мы вообще не виделись», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве на 70-м году жизни умер известный журналист Николай Сванидзе. В последние годы жизни он тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга. По данным «Московского комсомольца», Сванидзе ушел из жизни вечером в среду, 11 сентября, в своей квартире на улице Маршала Василевского.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      Бойцы ВС России уничтожили танк Abrams с помощью «шайтан-трубы» и «полторашки бензина»

      В Британии правительство Стармера назвали отвратительным из-за помощи Украине

      На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе вспыхнул пожар

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше