Депутат Госдумы опроверг данные о ДТП с его участием

Депутат ГД Гурулев опроверг данные о ДТП с его участием в Забайкальском крае

Депутат Госдумы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что его автомобиль попал в ДТП в Забайкальском крае. Утром он опубликовал видео с поврежденным из-за качества дороги автомобилем. Комментарий парламентарий разместил в Telegram-канале.

«В ДТП попала машина, которая ехала впереди меня. Она залетела в большую выбоину и вырвала себе подвеску», — объяснил депутат.

По его словам, дорога Мациевская — Краснокаменск находится в непотребном состоянии и нуждается в ремонте. Гурулев подчеркнул, что о качестве дорожного полотна на этом участке уже не раз говорили, однако никто не хочет принимать какие-либо меры.

В аварию на трассе, как выяснилось, попал мужчина из Екатеринбурга. ДТП произошло ночью, когда было плохо видно дорогу. Владельца авто довезли до города, впоследствии он забрал машину на эвакуаторе.

Рано утром в четверг, 12 сентября, Гурулев опубликовал кадры с автомобилем, у которого частично вылетело колесо и обрушилась подвеска. Видеозапись он сопроводил комментарием «по состоянию региональных дорог».