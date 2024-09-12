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19:40, 12 сентября 2024Экономика

Домохозяек призвали положить активированный уголь в одно место

Эксперты «БелНовости» призвали положить активированный уголь в шкаф

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Активированный уголь в шкафу поможет справиться с запахом затхлости, который появляется, если одежда долгое время лежит в шкафу. Советом по необычному использованию активированного угля с домохозяйками поделились эксперты «БелНовости».

Для эффективной борьбы с запахом затхлости рекомендуется взять 2-3 таблетки активированного угля и измельчить их до порошкообразного состояния. Порошок следует пересыпать в подходящую емкость. В нее также можно добавить другие ингредиенты, например, несколько капель эфирного масла лаванды. Средство, таким образом, защитит предметы гардероба от запаха моли. Емкость с углем рекомендуется заменять каждые 3-4 недели.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать чайные пакетики для мытья полов из темного паркета или ламината, а также для чистки мебели.

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      Мария Черкасова
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