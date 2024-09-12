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14:53, 12 сентября 2024Спорт

Два россиянина вошли в топ-100 молодых футболистов по уровню опыта

Россияне Пиняев и Батраков вошли в топ-100 футболистов до 20 лет по уровню опыта

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Игроки московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков вошли в топ-100 лучших футболистов в возрасте до 20 лет по уровню их относительного опыта. Рейтинг доступен на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Индекс опыта рассчитывался на основе сыгранных в официальных матчах минут с учетом спортивного уровня проведенных игр. Индекс Пиняева составил 1,74, он занял 60-е место. Батраков с индексом 1,73 расположился на 67-й строчке списка. Лидером рейтинга стал 17-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль (2,75).

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний футболист выступает с января 2023-го. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах и забил один мяч.

19-летний Батраков на протяжении всей карьеры играет за «Локомотив». В сезоне-2024/2025 он провел девять встреч и отметился тремя забитыми мячами.

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      Дарья Коршунова
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