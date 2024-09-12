Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 12 сентября 2024Бывший СССР

Экс-главу Днепропетровской области заподозрили в хищении средств для строительства дорог

На Украине раскрыли коррупционную схему экс-главы Днепропетровской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии коррупционной схемы, в которой участвовал бывший глава Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, сумма украденного с 2022 года составляет около 286 миллионов гривен (631 миллион рублей по курсу на 12 сентября).

Бывший глава Днепропетровской области и его приближенные подозреваются в намеренном завышении цен на строительство дорог в регионе. О задержаниях не сообщается.

9 сентября в Буче отправили под арест главу районного военкомата из-за повторного обвинения в коррупции сразу после освобождения.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      Путин назвал священное право людей

      Магнитная буря на Земле усилилась

      Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

      Экс-главу Днепропетровской области заподозрили в хищении средств для строительства дорог

      В российском городе чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

      Вовлеченным в служебный роман россиянам дали совет

      В Петербурге пассажирка автобуса изрезала ножницами школьницу

      Холзи намекнула на помолвку со звездой «Обители зла»

      Путин высказался о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше