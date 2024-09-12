Экс-главу Днепропетровской области заподозрили в хищении средств для строительства дорог

На Украине раскрыли коррупционную схему экс-главы Днепропетровской области

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии коррупционной схемы, в которой участвовал бывший глава Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, сумма украденного с 2022 года составляет около 286 миллионов гривен (631 миллион рублей по курсу на 12 сентября).

Бывший глава Днепропетровской области и его приближенные подозреваются в намеренном завышении цен на строительство дорог в регионе. О задержаниях не сообщается.

9 сентября в Буче отправили под арест главу районного военкомата из-за повторного обвинения в коррупции сразу после освобождения.