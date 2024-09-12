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20:48, 12 сентября 2024Ценности

Гитаристка Måneskin пришла на премию в прозрачном платье

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис посетила премию MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость предстала перед фотографами в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженное тело. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер также надела туфли на каблуках и чулки с поясом, а от бюстгальтера отказалась. Из аксессуаров на ней были массивный крест и несколько цепей.

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В то же время на лицо Де Анджелис визажисты нанесли макияж в стиле smoky eyes, а уложенные небрежными волнами волосы распустили.

Ранее в сентябре звезда «Золушки» пришла на модный показ в наряде с имитацией голой груди.

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      Карина Черных
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