Гитаристка Måneskin пришла на премию в прозрачном платье

Бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис посетила премию MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость предстала перед фотографами в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженное тело. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер также надела туфли на каблуках и чулки с поясом, а от бюстгальтера отказалась. Из аксессуаров на ней были массивный крест и несколько цепей.

В то же время на лицо Де Анджелис визажисты нанесли макияж в стиле smoky eyes, а уложенные небрежными волнами волосы распустили.

Ранее в сентябре звезда «Золушки» пришла на модный показ в наряде с имитацией голой груди.