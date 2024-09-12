Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 12 сентября 2024Мир

Харрис призвала к новому раунду дебатов с Трампом

Харрис заявила, что избирателям нужны дебаты кандидатов на пост президента США

Фото: Jim Watson / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующая вице-президент Камала Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Об этом сообщает РИА Новости.

«Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», — заявила кандидат в президенты.

Раннее Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече. Кандидат от Республиканской партии посоветовал «сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода», и заявил, что третьего раунда дебатов не будет.

Дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Речь идет о прямом участии в конфликте». Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

      Харрис призвала к новому раунду дебатов с Трампом

      Российские военные уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

      В США оценили вероятность встречи Байдена и Зеленского на полях Генассамблеи ООН

      Путин встретился в госпитале с раненым в Курской области военным

      США заявили о намерении обеспечить Украину всем необходимым

      Названы простые упражнения для похудения после 50 лет

      В российском регионе сбили беспилотник

      Стало известно о возможном уничтожении улик по делу о взятке главе кладбища Минобороны

      В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше