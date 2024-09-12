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21:12, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Карлсон оценил выступление Харрис на дебатах словами «волосы встали дыбом»

Такер Карлсон оценил выступление Харрис на дебатах словами «волосы встали дыбом»

Фото: Ron Sachs / CNP / NY Post / Globallookpress.com

Американский журналист Такер Карлсон оценил выступление на дебатах кандидата в президенты США от Демократической партии Камалые Харрис на дебатах словами «волосы встали дыбом». Комментарий доступен на сайте журналиста.

«Когда я слушал Камалу Харрис прошлым вечером, волосы на моих руках встали дыбом, потому что я понял, что она не знает границ», — высказался Карлсон о выступлении Харрис. По его мнению, кандидат в президенты США от Демократической партии считает, что «может и будет делать все что угодно».

Телеведущий отметил, что Харрис неоднократно отправляла в тюрьму неугодных ей людей. По его словам, этот факт заставил его задуматься о том, что его может ждать та же судьба.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что Харрис проиграла дебаты, так как не смогла вызвать доверие у избирателей. Он также подчеркнул, что треть избирателей даже не имеют представления о ее политических взглядах и позициях по большей части вопросов.

10 сентября состоялись первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис. По данным телеканала CNN, спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Харрис призвал Трампа провести еще один раунд. Бывший американский лидер ответил, что примет участие в дискуссии, если она пройдет «на честной платформе».

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      Олег Давыдов
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