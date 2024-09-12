Трамп назвал победителя на первых дебатах с Харрис

Трамп: Харрис проиграла дебаты, так как не смогла вызвать доверие

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис проиграла дебаты, так как не смогла вызвать доверие у избирателей. Об этом заявил ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Она проиграла дебаты вчера вечером (...) Она не смогла этого [вызвать доверие] сделать вчера вечером», — написал политик.

Трамп также подчеркнул, что треть избирателей даже не имеют представления о ее политических взглядах и позициях по большей части вопросов.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Трамп искренне верит в свой успех на состоявшихся 10 сентября дебатах, в отличие от своего штаба, который считает его выступление неудачным. Однако окружение политика рассчитывает, что возможный негативный эффект от дебатов будет носить временный характер и не скажется на дальнейшей предвыборной гонке.