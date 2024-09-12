Лукашенко сравнил число поддерживающих Россию и Украину стран

Лукашенко: Украине помогают 50 стран мира, а России — только Белоруссия

Украине в вооруженном конфликте помогают 50 стран мира, в то время как России помогает только Белоруссия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко ответил на обвинения в поддержке России в адрес Белоруссии. Политик сравнил число поддерживающих Россию и Украину стран и указал на двусторонние соглашения между Москвой и Минском.

«Украине помогают 50 государств мира, а России помогает одна Белоруссия, потому что мы юридически и фактически должны это делать», — заявил белорусский лидер. Он добавил, что Украина ввела санкции против Минска раньше Запада.

Ранее Лукашенко оценил усилия по завершению конфликта на Украине. Он добавил, что власти Украины пошли на развязывание вооруженного противостояния с Россией под давлением США.