Лукашенко высказался о вступлении Армении в Евросоюз

Лукашенко: Запад потребует от Армении выполнения условий для вступления в ЕС

Запад потребует что-то сделать от руководства Армении за вступление в Европейский союз (ЕС), заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейцы потребуют от руководства Армении, чтобы они выполнили их условия. «За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению», — отметил политик.

Он также высказался об отношениях Армении и Белоруссии. По мнению Лукашенко, «первые наскоки» со стороны руководства Армении были на Белоруссию.

Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз начнут переговоры по либерализации визового режима. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале обсуждения этой темы.