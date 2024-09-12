Медведев заявил, что Британия может в ближайшие годы пойти ко дну

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обещание главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины Лондоном. Об этом он написал в соцсети X.

«Лэмми пообещал Украине 100 лет поддержки. Во-первых, он лжет. Во-вторых, так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — заявил политик.

Также Медведев отметил, что Великобритания, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет пойдет ко дну. «Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится», — добавил он.

Лэмми выступил со своем заявлением в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины, на которой обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе и об обязательстве Великобритании поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Дипломат также пообещал, что передаст премьер-министру Британии Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России.