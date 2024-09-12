Минобороны заявило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области

МО: у Фанасевки и Снагости в Курской области отражены две контратаки ВСУ

Армия России отразила две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина предприняла попытки контратаки в направлении Фанасеевки и Снагости. Также была сорвана попытка атаковать в направлении Ольговки. По информации ведомства, ВСУ потеряли до 20 человек, боевую бронированную машину и автомобиль. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары в Сумской области, где поразили сосредоточения бригад ВСУ. Операция по уничтожению формирований противника в регионе продолжаются, отчитались в министерстве.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области, где более месяца продолжаются бои с ВСУ. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.