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17:11, 12 сентября 2024Из жизни

Мужчина застрял на дереве на 10 часов

В Таиланде мужчина застрял на дереве при сборе плодов и просидел там 10 часов

Фото: Zhang Keren / XinHua / Globallookpress.com

В Таиланде сосед спас мужчину, который застрял на дереве и просидел там несколько часов. Об этом пишет The Thaiger.

Вечером в пятницу, 6 сентября, 46-летний мужчина по имени Фонгсаторн из провинции Чайяпхум отправился на мотоцикле в поле, чтобы собрать плоды шлейхеров трехпарных — деревьев, которые также называют цейлонским дубом.

Он забрался на верхушку высокого дерева и начал сбор, однако вскоре оступился, упал, запутался в кроне дерева и не смог самостоятельно освободиться. Только на следующее утро Фонгсаторна заметил сосед, проходивший мимо, и вызвал спасателей. Сотрудникам экстренных служб понадобилось использовать кран, чтобы подобраться к тайцу, освободить его и спустить на землю.

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Он не получил серьезных травм, не считая царапин на ногах. Всего мужчина провел на дереве около 10 часов.

Ранее в Таиланде полицейские спасли вора, который забрался в заброшенный банк, а потом провалился в щель между двумя домами. Мужчина пытался сбежать, но застрял.

Их время пришло!
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      Никита Савин
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