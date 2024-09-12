Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 12 сентября 2024Россия

Активность самолетов-разведчиков трех стран заметили на фоне сообщений о БПЛА в Арктике

Mash: над Россией заметили активность разведывательной авиации стран НАТО

Фото: Arcturus / Wikimedia

В небе над Россией заметили активность разведывательной авиации стран НАТОФинляндии, Швеции и Норвегии, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в двух аэропортах Мурманской области — Мурмаши и Хибины — ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. На данный момент задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет.

Mash ссылается на карту полетов и сообщает, что над российским регионом замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и «Гольфстрим» 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293), а также наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось о неопознанных беспилотниках над Мурманской областью. По данным Shot, три дрона вылетели со стороны Архангельской области и направляются в сторону аэропорта «Оленья».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      В России спрогнозировали рекордные продажи машин

      Американский хоккеист сравнил качество еды в России и США

      В одном из городов Сумской области заявили о критической ситуации со светом после взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше