Активность самолетов-разведчиков трех стран заметили на фоне сообщений о БПЛА в Арктике

Mash: над Россией заметили активность разведывательной авиации стран НАТО

В небе над Россией заметили активность разведывательной авиации стран НАТО — Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в двух аэропортах Мурманской области — Мурмаши и Хибины — ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. На данный момент задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет.

Mash ссылается на карту полетов и сообщает, что над российским регионом замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и «Гольфстрим» 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293), а также наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось о неопознанных беспилотниках над Мурманской областью. По данным Shot, три дрона вылетели со стороны Архангельской области и направляются в сторону аэропорта «Оленья».