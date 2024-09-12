Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 12 сентября 2024Россия

Появились подробности о залетевших в Мурманскую область беспилотниках

Shot: три БПЛА залетели в Мурманскую область со стороны Архангельской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Три беспилотника, которые утром в четверг, 12 сентября, залетели в Мурманскую область, следовали со стороны Архангельской области. Такие подробности о дронах привел Telegram-канал Shot.

Дроны предварительно заметили в районе населенного пункта Высокий. Они направлялись в сторону аэропорта Оленья.

В четверг, 12 сентября, второй день подряд аэропорты Мурманска и Апатитов ограничили свою работу в целях безопасности. Ограничения начали действовать с 09:35. Впоследствии появились неофициальные данные об обнаружении трех неопознанных объектов в небе над регионом.

Днем ранее, 11 сентября, ВСУ уже пытались атаковать российскую Арктику. Тогда три беспилотника сбили в небе над Мурманской областью. ВСУ, по неофициальным данным, пытались атаковать аэродром Оленья. Один из дронов, как сообщается, мог лететь со стороны Норвегии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      В России спрогнозировали рекордные продажи машин

      Американский хоккеист сравнил качество еды в России и США

      В одном из городов Сумской области заявили о критической ситуации со светом после взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше