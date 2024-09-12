Появились подробности о залетевших в Мурманскую область беспилотниках

Shot: три БПЛА залетели в Мурманскую область со стороны Архангельской области

Три беспилотника, которые утром в четверг, 12 сентября, залетели в Мурманскую область, следовали со стороны Архангельской области. Такие подробности о дронах привел Telegram-канал Shot.

Дроны предварительно заметили в районе населенного пункта Высокий. Они направлялись в сторону аэропорта Оленья.

В четверг, 12 сентября, второй день подряд аэропорты Мурманска и Апатитов ограничили свою работу в целях безопасности. Ограничения начали действовать с 09:35. Впоследствии появились неофициальные данные об обнаружении трех неопознанных объектов в небе над регионом.

Днем ранее, 11 сентября, ВСУ уже пытались атаковать российскую Арктику. Тогда три беспилотника сбили в небе над Мурманской областью. ВСУ, по неофициальным данным, пытались атаковать аэродром Оленья. Один из дронов, как сообщается, мог лететь со стороны Норвегии.