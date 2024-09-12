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12:03, 12 сентября 2024Экономика

Нефтяные доходы России в августе достигли минимума с прошлого лета

МЭА: нефтяные доходы РФ в августе оказались минимальными с июля 2023 года

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Доходы России от продажи нефти и топлива упали в августе до минимальных с середины прошлого лета 15,3 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает ТАСС.

В июле указанный показатель та же организация оценивала примерно в 17,1 миллиарда долларов.

Также отмечается, что экспорт страны сократился в прошлом месяце на 290 тысяч баррелей в сутки (до 7 миллионов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. В материалах указывается, что точность оценки объемов по пунктам назначения ограничена отсутствием соответствующих данных по поставкам морем в августе почти 230 тысяч баррелей нефти в сутки.

Среднемесячные экспортные цены на нефть марки Urals в МЭА оценили в 68,3 доллара за баррель, что ниже, чем раньше, на 3,5-4 доллара. Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что используемая для расчета нефтяных налогов стоимость Urals опустилась в августе с 73,73 до 70,27 доллара за баррель. Такая тенденция фиксируется на фоне удешевления нефти марки Brent.

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      Дмитрий Воронин
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