Нефтяные доходы России в августе достигли минимума с прошлого лета

МЭА: нефтяные доходы РФ в августе оказались минимальными с июля 2023 года

Доходы России от продажи нефти и топлива упали в августе до минимальных с середины прошлого лета 15,3 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает ТАСС.

В июле указанный показатель та же организация оценивала примерно в 17,1 миллиарда долларов.

Также отмечается, что экспорт страны сократился в прошлом месяце на 290 тысяч баррелей в сутки (до 7 миллионов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. В материалах указывается, что точность оценки объемов по пунктам назначения ограничена отсутствием соответствующих данных по поставкам морем в августе почти 230 тысяч баррелей нефти в сутки.

Среднемесячные экспортные цены на нефть марки Urals в МЭА оценили в 68,3 доллара за баррель, что ниже, чем раньше, на 3,5-4 доллара. Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что используемая для расчета нефтяных налогов стоимость Urals опустилась в августе с 73,73 до 70,27 доллара за баррель. Такая тенденция фиксируется на фоне удешевления нефти марки Brent.