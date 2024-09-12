Испания наказала Венгрию за политику по Украине

FT: власти Испании заблокировала продажу компании Talgo венгерской Ganz Mavag

Власти Испании заблокировали сделку по продаже вагоностроительной компании Talgo венгерскому машиностроительному консорциуму Ganz Mavag из-за подхода главы правительства Венгрии Виктора Орбана к украинскому кризису. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Financial Times (FT).

Заявку на сделку Ganz Mavag подал еще в марте этого года. Однако в Мадриде при ее рассмотрении обратили внимание на то, что консорциум зависит от инвестиций со стороны венгерского производителя поездов Magyar Vagon. А тот, в свою очередь, контролируется венгерской нефтяной компанией MOL.

Последняя имеет связи с Россией, в том числе является покупателем российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. Озабоченность связями MOL с Москвой ранее высказывали и другие европейские дипломаты.

В результате Испания наложила вето на сделку с учетом того, что Talgo может оказать содействие в восстановлении Украины и помочь укрепить железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Если же компания отойдет Венгрии, то возможны препятствия.

Ценность Talgo заключается в обладании технологиями автоматической смены колеи, что позволяет переходить с украинских путей на более узкие европейские. Как говорится в материале, Испания засекретила документы, объясняющие ее решение. Консорциум Ganz Mavag пообещал подать в суд на испанское правительство из-за наложенного вето.

Ранее стало известно, что Венгрия договорилась с Украиной о продолжении поставок российской нефти по «Дружбе». Киев передал MOL право приобретать нефть на белорусско-украинской границе, а далее отвечать за поставки по территории Украины и оплачивать все расходы.