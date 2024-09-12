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19:13, 12 сентября 2024Россия

Вовлеченным в служебный роман россиянам дали совет

HR-эксперт Чукина: не стоит делиться с коллегами подробностями служебного романа

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Вовлеченным в служебный роман сотрудникам не стоит делиться с коллегами подробностями своей личной жизни, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего», HR-эксперт Алена Чукина. В беседе с «Лентой.ру» дала ряд советом попавшим в такую ситуацию россиянам, назвав плюсы и минусы служебного романа.

По словам специалиста, свежие опросы крупных сервисов по поиску работы показывают, что треть россиян регулярно перерабатывают, соответственно, большую часть времени проводят на работе. Это, как объяснила Чукина, и есть одна из основных причин возникновения романтических отношений между коллегами.

«Иногда большое количество дел сложно выполнить в одиночку, и появляется необходимость в оказании помощи коллег, если такое случается часто, это может привести к появлению теплых чувств. Если коллектив дружный, то люди ведут себя искренне и доверительно. Таким образом можно с легкостью увидеть сильные стороны человека, что вызовет больше симпатии и расположит к себе», — объяснила она.

Чукина добавила, что отношения также часто завязываются благодаря совместным мероприятиям или корпоративам — в неформальной обстановке люди лучше узнают друг друга.

Служебный роман иногда положительным образом сказывается на трудовой деятельности. И неважно, к мужчине это относится или к женщине, но порой нелюбимая работа может стать любимой. Отличное настроение и желание нравиться мотивирует людей лучше выглядеть, красиво одеваться и повышать эффективность труда. Стоит отметить, что деятельность с любимым человеком способствует снижению стресса на работе и позволяет более глубоко понять партера, а также повысить уровень уважения к нему

Алена Чукинакарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Отрицательной стороной романтичных отношений на работе могут стать чрезмерный контроль и ревность возлюбленного, отметила Чукина, подчеркнув, что партнер в том случае будет знать о второй половине больше, чем обычно: с кем общается, с кем обедает, с кем пьет кофе,

Еще один минус таких отношений на работе — сплетни и слухи от коллег. Несмотря на доброжелательность коллектива, интерес к другой жизни всегда остается одной из ключевых тем для обсуждений. Такое поведение в коллективе может болезненно повлиять на влюбленных, особенно если пара в конечном итоге расстанется, это чревато конфликтами и трудностями в общении с командой

Алена Чукинакарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Она добавила, что служебных романов опасаются и работодатели, так как они, по словам Чукиной, понимают, что в таком случае вероятен конфликт интересов в коллективе, потеря репутации, снижение доверия, разлад в рабочих процессах и, как следствие, увольнение.

По мнению эксперта, если любовные отношения уже сложились, важно не разглашать подробности на работе и держать эмоции при себе, даже если коллектив об этом догадывается или уже что-то знает. Особенно это касается ситуации, если возлюбленная пара — начальник и подчиненный, подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Не выносите напоказ свои отношения перед коллегами, избегайте конфликтов с ними, не сплетничайте, не забывайте разграничивать рабочие и личные отношения, будьте всегда дипломатичны и сдержаны в общении, помните о своих рабочих обязанностях, тогда поводы для обсуждения могут сойти на нет

Алена Чукинакарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Взаимная влюбленность всегда вдохновляет и окрыляет людей, добавила она, однако, если речь о взаимоотношениях на работе, эксперт рекомендует заранее проанализировать все плюсы и минусы таких отношений.

«Расставьте приоритеты, не поддаваясь эмоциям, оцените, не противоречит ли это вашей карьерной стратегии. Это поможет избежать ошибок в будущем», — заключила эксперт.

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Ранее выяснилось, что чаще всего российские работодатели решают не нанимать того, кто производит впечатление токсичного человека. Кроме того, 70 процентов признались, что одной из причин для отказа в трудоустройстве стала ложь соискателя во время собеседования. Для 51 процента такой причиной стал неопрятный облик претендентов.

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      Кирилл Садовский
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