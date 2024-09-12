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18:19, 12 сентября 2024Ценности

Ольга Серябкина показала фото в купальнике

39-летняя певица Ольга Серябкина показала фото в раздельном купальнике

Фото: Telegram-канал Ольги Серябкиной

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Telegram.

39-летняя исполнительница разместила серию снимков и видео, на которых предстала, сидя на больших качелях у моря, в раздельном плавательном костюме. Упомянутый наряд состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом Серябкина продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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Кроме того, певица собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. «Я до сих пор не успела разобрать все фотки и видео, поэтому буду с вами еще делиться солнечным контентом», — подписала она пост.

Ранее в сентябре Ольга Серябкина пробежалась без штанов по пляжу. Исполнительница предстала на размещенных кадрах во время пробежки у моря. Для занятия спортом она надела ярко-красный костюм отечественного бренда, который состоял из топа-бра и трусов-шортов.

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      Екатерина Ештокина
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