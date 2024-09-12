39-летняя певица Ольга Серябкина показала фото в раздельном купальнике

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Telegram.

39-летняя исполнительница разместила серию снимков и видео, на которых предстала, сидя на больших качелях у моря, в раздельном плавательном костюме. Упомянутый наряд состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом Серябкина продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Кроме того, певица собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. «Я до сих пор не успела разобрать все фотки и видео, поэтому буду с вами еще делиться солнечным контентом», — подписала она пост.

Ранее в сентябре Ольга Серябкина пробежалась без штанов по пляжу. Исполнительница предстала на размещенных кадрах во время пробежки у моря. Для занятия спортом она надела ярко-красный костюм отечественного бренда, который состоял из топа-бра и трусов-шортов.