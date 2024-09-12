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17:05, 12 сентября 2024Мир

Паузу с решением Запада по ударам вглубь России связали с ошибками ВСУ

Le Monde: пауза с решением Запада по ударам вглубь России связана с ошибками ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пауза с решением Запада по ударам переданным Киеву дальнобойным оружием вглубь территории России связана с ошибками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

По словам профессора Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, в ближайшее время решения о нанесении Киевом ударов ожидать не стоит. Другими причинами паузы он назвал избирательную кампанию в США, затягивающийся политический кризис во Франции и Германии.

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