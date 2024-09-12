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15:09, 12 сентября 2024Путешествия

Подросток изнасиловал туристку на популярном курорте Европы

Фото: Jon Nazca / Reuters

Ирландский подросток изнасиловал 18-летнюю туристку на популярном европейском курорте. Об этом сообщает Belfast Live.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Салоу, Испания. 15-летний молодой человек познакомился в пабе с девушкой, которая тоже оказалась из Ирландии. В ту же ночь он изнасиловал ее. Пострадавшая сразу обратилась в полицию и описала напавшего. Правоохранители немедленно задержали подростка, опасаясь, что он может вернуться на родину и избежать наказания.

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В настоящее время преступник находится в центре для несовершеннолетних. Предполагается, что судить его будут в Ирландии.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.

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      Марк Успенский
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