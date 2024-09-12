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01:53, 12 сентября 2024Мир

Посол заявил о радости США из-за гибели славян в зоне СВО

Антонов: правительство США довольно гибелью славян по обе стороны конфликта

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Правительство США довольно гибелью славян в зоне специальной военной операции (СВО), причем по обе стороны конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — сказал посол.

Антонов отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают реальное положение дел на поле боя.

Также Антонов заявил, что для оправдания помощи Украине США выдумывают «некие планы России по захвату полмира», а также информацию о якобы имеющих место поставках из Ирана, КНДР и Китая. Подобные заявления он назвал бредом.

Кроме того, посол подчеркнул, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало ясно, что договариваться с террористами невозможно.

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      Евгений Силаев
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