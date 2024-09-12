Антонов: правительство США довольно гибелью славян по обе стороны конфликта

Правительство США довольно гибелью славян в зоне специальной военной операции (СВО), причем по обе стороны конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — сказал посол.

Антонов отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают реальное положение дел на поле боя.

Также Антонов заявил, что для оправдания помощи Украине США выдумывают «некие планы России по захвату полмира», а также информацию о якобы имеющих место поставках из Ирана, КНДР и Китая. Подобные заявления он назвал бредом.

Кроме того, посол подчеркнул, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало ясно, что договариваться с террористами невозможно.