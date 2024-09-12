Посол России в Мексике заявил о превращении Украины в дрон-камикадзе

Посол РФ в Мексике Софинский: Украина находится под контролем неоколониалистов

Украина потеряла государственную независимость и теперь находится под контролем неоколониалистов. Об этом заявил посол России в Мексике Николай Софинский, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал интервью украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от мексиканских властей признания того, что «Киев сражается за свою независимость».

«В 2014 году после государственного переворота, осуществленного при поддержке США и Евросоюза, Украина потеряла государственную независимость», — подчеркнул он. По мнению посла, Украина превратилась «в дрон-камикадзе, управляемый из-за границы». По его словам, Запад определяет внутреннюю и внешнюю политику государства.

Ранее американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что победа России в конфликте на Украине навредит репутации Запада.