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06:35, 12 сентября 2024Россия

Потери ВСУ в приграничном районе Курской области раскрыли

Алаудинов: ВСУ потеряли семь тысяч солдат в Суджанском районе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область потеряли в приграничном Суджанском районе около семи тысяч солдат. Цифры раскрыл командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«С момента вообще всей этой курской операции, считается, что противник понес потери около семи тысяч человек только на нашем участке», — сказал Алаудинов.

Вечером 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев.

В свою очередь, Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов, однако их названия не привел.

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      Евгений Силаев
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