Предполагаемую сообщницу главы подмосковного Долгопрудного заключили под стражу

СК: суд арестовал до 29 октября предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Суд заключил под стражу предполагаемую сообщницу главы подмосковного города Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Женщина пробудет в СИЗО до 29 октября. Как уточнили «Ленте.ру» в Тверском районном суде Москвы, арестованная — Марина Цветкова. Она обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Ранее суд арестовал Юдина по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ему вменяют преступление, совершенное в период руководства другим подмосковным городом — Талдомом.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год он похитил 44 миллиона рублей на махинациях с городскими котельными.