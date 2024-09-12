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20:05, 12 сентября 2024Силовые структуры

Предполагаемую сообщницу главы подмосковного Долгопрудного заключили под стражу

СК: суд арестовал до 29 октября предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу предполагаемую сообщницу главы подмосковного города Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Женщина пробудет в СИЗО до 29 октября. Как уточнили «Ленте.ру» в Тверском районном суде Москвы, арестованная — Марина Цветкова. Она обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Ранее суд арестовал Юдина по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ему вменяют преступление, совершенное в период руководства другим подмосковным городом — Талдомом.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год он похитил 44 миллиона рублей на махинациях с городскими котельными.

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      Олеся Мицкевич
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