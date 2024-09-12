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01:22, 12 сентября 2024Россия

Пушков назвал решение об ударах по России делом нескольких дней

Сенатор Пушков назвал решение об ударах ВСУ вглубь России делом нескольких дней
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России делос нескольких дней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен», — сказал он. По словам сенатора, в настоящее время идет подготовка общественного мнения.

Вечером 11 сентября The Guardian узнал, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон в ближайшие дни не намерен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на разрешение США ударов ВСУ вглубь России будет соответствующим.

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      Марина Совина
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