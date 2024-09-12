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19:17, 12 сентября 2024Россия

Путин назвал священное право людей

Путин назвал священным право людей говорить на родном языке

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал священным право людей говорить на родном языке, хранить веру отцов и жить по законам природы. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Стенограмма его речи приводится на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия определилась с главными для себя ценностями, закрепив их в Конституции. «Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой, по ее естественными законами», — сказал он.

Путин добавил, что результат этих усилий станет определяющим как для будущего устройства мира, так и для культурных перспектив.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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