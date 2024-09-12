Расставшаяся с мужем принцесса Дубая создала авторские духи «Развод»

Дочь эмира Дубая создала духи с запахом развода после разрыва с мужем

Дочь эмира Дубая принцесса Махра запустила свой парфюмерный бренд. Об этом сообщает Emirates Woman.

Недавно расставшаяся с мужем Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум создала свой первый авторский аромат и назвала его «Развод». Принцесса впервые известила об этом публику, опубликовав рекламное видео с флаконом духов на своей страничке в соцсетях. В нем Махра позирует в белом свободном комбинезоне с распущенными волосами. Она также отметила в публикации страницу бренда — Mahra M1. Состав аромата пока не раскрывается.

Вдохновением для создания духов с «запахом развода», по всей видимости, стал разрыв с мужем, произошедший в июле. Махра написала о разводе в своем верифицированном аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом она намекнула, что причина — измена супруга. Пара состояла в браке около года, в мае 2024 года у них родилась дочь.

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