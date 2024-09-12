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13:12, 12 сентября 2024Россия

В Совфеде ответили на сообщения о разрешении Британии наносить ВСУ удары вглубь России

Джабаров: если ВСУ разрешат бить вглубь РФ, то у Москвы есть право на ответ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Если Великобритания разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ракеты Storm Shadow по целям вглубь территории России, то у Москвы есть право на ответный удар по территории Украины, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на сообщение о том, что Лондон принял решение позволить Киеву использовать эти ракеты.

«Если они дадут разрешение на использование ракет Storm Shadow против России, то у России есть полное право рассмотреть вопрос об ответном ударе по жизненно важным объектам на территории той же Украины. Если это не поможет, то будут другие методы воздействия на Великобританию, чтобы она прекратила подбрасывать дрова в этот костер войны», — заявил Джабаров.

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Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен.

Источники издания утверждают, что, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как пишет издание, Блинкен намекнул, что Белый дом тоже намерен снять ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия.

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