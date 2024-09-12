«Роскосмос» договорится с НАСА о перекрестных полетах

Борисов: «Роскосмос» будет договариваться с НАСА о перекрестных полетах

«Роскосмос» будет договариваться с НАСА о продолжении перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы договоримся и будем продолжать на практике эту миссию перекрестных полетов», — заявил руководитель.

11 сентября к МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

В том же месяце руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кен Бауэрсокс заявил, что США и Россия сотрудничают по перекрестным полетам на МКС. По его словам, определенность в перекрестных миссиях появится после решения вопросов с кораблем Starliner, в надежности которого не уверен «Роскосмос».