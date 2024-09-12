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13:03, 12 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 12 сентября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 12 сентября, в северо-западных, центральных и южных районах полуострова ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

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Спасатели предупредили граждан, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Также возможны подтопления территорий, нарушение транспортного сообщения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, с 12 по 14 сентября местами на Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

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      Фариза Бацазова
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