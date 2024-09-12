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09:32, 12 сентября 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от нескольких вредных привычек ради здоровья зубов

Стоматолог Дахкильгов: гигиена и правильное питание могут снизить риск кариеса

Фото: Galina Kondratenko / Unsplash

Риск развития заболеваний зубов и десен зависит как от генетики, на которую повлиять невозможно, так и от образа жизни, изменить который вполне по силам каждому, рассказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов. От каких вредных привычек надо отказаться ради красоты и здоровья зубов, он рассказал россиянам в комментарии «Ленте.ру».

Стоматолог объяснил, что наследственный фактор может сыграть свою роль в том, насколько часто пациент будет лечить зубы от кариеса. На это влияет толщина десны, эмали и всех слоев тканей зуба. Генетика также определяет прикус и расположение челюстей и зубов. При неравномерной жевательной нагрузке и проблемах с гигиеной из-за их аномалии развивается кариес и болезни десен.

Чтобы снизить риск развития заболеваний зубов Дахкильгов призвал позаботиться об уходе за полостью рта. Также, по его словам, важную роль в этом вопросе играет правильное и сбалансированное питание. «В рационе современного человека очень много сахара. Если сократить его количество, можно внести значимый вклад в сохранение здоровья зубов», — заверил врач.

В заключение собеседник «Ленты.ру» настоятельно рекомендовал ради здоровья и красоты зубов отказаться от вредных привычек. Сигареты, вейпы, алкоголь и наркотики способствует развитию кариеса, предупредил он.

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Ранее Магомед Дахкильгов назвал способы справиться с зубной болью в отпуске. В первую очередь стоматолог посоветовал проверять, отправляясь в поездку, есть ли в аптечке безрецептурные обезболивающие препараты (ибупрофен, парацетамол), мази (солкосерил, метрогил дента) и ополаскиватели (мирамистин, раствор хлоргексидина).

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      Вера Владзиевская
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